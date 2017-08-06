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Sıcaktan bunalan vatandaşlar plajlara akın etti



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Akçakoca'da hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıkmasıyla vatandaşlar plajlara akın etti.

Kentte 30 derece olarak ölçülen, ancak yüzde 60'e ulaşan nemle birlikte daha yoğun hissedilen sıcaklık sebebiyle hafta sonunda vatandaşlar sahilleri doldurdu. Akçakoca'da Mavi Bayraklı plajlar ve sahildeki bir çok plaj dolup taştı. Ziyaretçilerin kimi kumlara uzanıp güneşlenirken, kimi de denize girerek serinledi.

(TT-Y)



06.08.2017 12:54:50 TSI

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