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2017 sünnet şöleni İlkadım'da gerçekleşti



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok tarafından geleneksel hale getirilen sünnet şöleninde bu yıl 500 çocuk sünnet edildi.

Derebahçe Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen törene İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, 500 çocuk ve aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen program Başkan Tok'un sünnet çocuklarıyla tek tek fotoğraf çekilmesiyle başladı. Hem çocuklar ve aileleri hem de programa katılan vatandaşlara ayrı stantlarda yemek, dondurma, patlamış mısır ve birçok ikram sunulurken, kurulan sahnede çeşitli gösterilerle çocuklar doyasıya eğlendi. Minikler; pandomim, ilizyon, tiyatro gösterileri, halk oyunları ve mini konserlerle unutulmaz bir gün yaşadı.



"Çocuklarımızın mutluluğu bizim ödülümüz oluyor"

İlkadım Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen sünnet şölenin çocuklar için unutulmaz olması amacıyla çabaladıklarını belirten Başkan Tok, "Burada sünnet olan çocuklarımızın yanı sıra anne ve babalarını, kardeşlerini, akrabalarını ve hatta komşularını da ağırlıyoruz. Yaklaşık 3 bin misafirimizle beraber bir aile kendi çocuğu için nasıl bir sünnet töreni yaparsa bizlerde eksiksiz bir şekilde bu yavrularımız için unutulmaz bir şölen tertip ediyoruz. Dinimizde büyük önem arz eden erkekliğin ilk adımı dediğimiz sünnet, erkek yavrularımızın ömürleri boyu hatırlayacakları önemli olaylardan biridir. Bu bilinçle hazırladığımız sünnet şöleninde doyasıya eğlenmelerini sağlıyoruz. Sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak da seve seve üstlendiğimiz bu görevin ardından aslında en büyük ödülü çocuklarımızın mutluluklarına şahit olarak biz almış oluyoruz. Bu hayırlı işin hem bu yavrularımıza hem de ailelerine hayırlı olmasını temenni ederken geleceğimizin umudu bu evlatlarımızın vatanına, bayrağına ve dinine bağlı insanlar olmasını niyaz ediyoruz" şeklinde konuştu.



İkramlar Başkan Tok'un elinden

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı şölende başta sünnet olacak çocuklar olmak üzere herkesle yakından ilgilenen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, katılımcılara yemek dağıtırken, çocuklara dondurma ve patlamış mısır dağıttı. Şölen alanında görev yapan görevlileri de unutmayan Tok, 112 Acil Sağlık personeline sıcak havadan bunaldıklarını görünce dondurma ikram ederek görevlerinde başarılar diledi.

(KA-MAY-SÜ-Y)



06.08.2017 13:00:01 TSI

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