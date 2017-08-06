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'Engelsiz Plaj'a yoğun ilgili

06 Ağustos 2017 Pazar, 13:12
'Engelsiz Plaj'a yoğun ilgili
'Engelsiz Plaj'a yoğun ilgili

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete açtığı 'Engelsiz Plaj', engelli vatandaşları denizle buluşturmaya devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı Sahili'nde 5 numaralı plajda hizmete sunduğu 'Engelsiz Plaj' herkesin takdirini topluyor. Engeli dolayısıyla denize giremeyen ya da çok zor şartlarda Akdeniz'le buluşabilen engelliler artık özel platforma sahip asansör ve görevli personel aracılığıyla tek başlarına rahatlıkla denize girebiliyor.

Hergün geleceğiz
Bedensel engelli Koray Karaoğlu'nun annesi Çiğdem Karaoğlu, "Bu imkan bizler için çok iyi oldu. Denize girerken çok zorluk çekiyorduk. Oğlumu ben taşlardan kumlardan sürükleyerek denize götürmeye çalışıyordum, belediye başkanımızdan Allah razı olsun. Oğlumun tedavisi için, kaslarının güçlenmesi için denize gitmesini tavsiye ediyorlardı. Hiç gelemiyorduk. Artık oğlumla birlikte her gün denize geleceğiz" diye konuştu.
20 yıldır engeli dolayısıyla denize hiç gelmediğini söyleyen Mehmet Oktaş ise "Daha önce denize gelmiyordum. Geldiğim zaman da kenarda oturuyordum. Korkuyordum denize girmekten. Bu proje çok güzel olmuş, çok beğendim. Başkanıma da teşekkür ederim, emeği geçen tüm herkese çok teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra buraya sürekli geleceğim" dedi.

Başkanımız iyi ki var
Konyaaltı sahilinde denizin keyfini çıkaran 52 yaşındaki Hasan Saka da, "Ben ortopedik engelliyim. Daha önceleri ailemin yardımı olmadan bu denize gelemiyordum. Şimdi tek başıma arabama binip, otoparka geldiğim andan itibaren, engelli otoparkımız var, bize ait. Daha sonra tek başıma plaja inip görevliler yardımıyla denize giriyoruz, duşumuzu alıyoruz. Görevli arkadaşlar bizi en güzel şekilde yolcu ediyor."
(SÇ-SÇ-Y)

06.08.2017 13:14:30 TSI
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