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17 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu

06 Ağustos 2017 Pazar, 13:29
17 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 17 yaşındaki bir genç boş arazide tabanca ile başından vurulmuş halde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Gülbayır köyünde S.Y.Ç.'nin boş bir arazide kafasından tabanca ile vurulmuş halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri S.Y.Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, S.Y.Ç.'nin 4 gün önce intihar ettiği bilgisine ulaşıldı. S.Y.Ç.'nin cansız bedeni, incelemelerin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(TB-Y

06.08.2017 13:32:09 TSI
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