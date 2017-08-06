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Altıntaş hizmet binasına Büyükşehir ile kavuştu



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya ilçesi Altıntaş Mahallesi'nin önemli ihtiyaçlarından olan düğün salonu, sağlık ocağı ve muhtarlığın da bulunduğu hizmet binasını bölgeye kazandırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Büyükşehir Belediyesinin Bursa'nın değerine değer katan hizmetlerini tüm ilçelere ulaştırdığını belirterek, Mudanya'ya kazandırılan Altıntaş Hizmet Binası'nın da bölgeye değer katacağını söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin Bursa'yı her alanda bir marka haline getirmek amacıyla yürütülen faaliyetleri, tüm ilçelerde devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi tarafından Mudanya ilçesinin Altıntaş Mahallesi'ne kazandırılan, düğün salonu, sağlık ocağı ve muhtarlığın da bulunduğu 'Altıntaş Hizmet Binası' törenle faaliyete başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Büyükşehir Belediyesinin kenti geleceğe taşıyan çalışmalarına her alanda devam ettiklerini söyleyerek, "Mudanya'nın Altıntaş Mahallesi'ne yakışan güzel bir hizmet binasının açılışını gerçekleştirmekten dolayı mutluyuz. Bu dönem, hizmet dönemi. Muhtarlık binası, sağlık ocağı ve düğün salonunun içinde bulunduğu hizmet binası ile bölge halkının önemli bir ihtiyacı çözüme kavuştu" dedi.



"Mudanya için ne yapsak az"

Başkan Altepe, Altıntaş'taki tesisin 1 milyon 100 bin TL'ye mal olduğunu söyleyerek, "Çevresiyle birlikte düzenlenen, insanların etkinliklerini en güzel şekilde yapacağı bir hizmet binası oldu. Bizler bu dönemde eserler bırakıyoruz. Mudanya Altıntaş'a değer katacak olan hizmet binası inşaatı 550 metrekare taban alanı üzerine gerçekleştirildi. Düğün salonu ile mutfak, gelin odası, tesisat odaları gibi diğer ünitelerin yanı sıra muhtarlık binası ve sağlık merkezi alanlarını kapsıyor. Altıntaş için, Mudanya için ne yapsak az, hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Başkan Altepe, Büyükşehir Belediyesinin bir yandan Bursa'nın kent merkezinde bir yandan da 17 ilçede bin 76 mahallede çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Yapılan çalışmalarla birlikte Mudanya'nın altyapısı da, üst yapısı da, sahili de yapılıyor. Tüm bölgeye giden yollar yapılıyor. 3 yılda sadece altyapıyla ilgili yapılan yatırım 83 milyon TL olmuş, devam eden 26 milyon TL'lik yatırım var, Mudanya bölgesinde 54 milyon TL'lik yol yapılmış. Şu anda devam eden ve bitmek üzere olan projelerle birlikte tam 234 milyon TL'lik yatırım yapılıyor. Büyükşehir olmasa, imkanı yok olmazdı" şeklinde konuştu.



Altıntaş'a yakışan tesis

Törene katılan eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Dr. Mehmet Müezzinoğlu da birlik ve beraberliğin önemine değindiği konuşmasında, "Mudanya'nın Altıntaş Mahallesi'nde, muhtarlık binasının saygın olması önemli. Mahallenin en güçlü dinamiğidir, muhtarlık, sağlık hizmeti, en saygın mekanda vatandaşımız sağlık hizmeti alabilsin, güven adresi olsun ve en ufak bir sıkıntısında kapısını rahatlıkla çalabileceği aile hekiminin de mekanı düzgün olsun. Öte yandan sosyal etkinliklerin yapılacağı son derece saygın bir merkez olmuş. İnsanımıza yakışanı yapmak, bizim görevimiz ve sorumluluğumuz. Bu anlamda Altıntaş Mahallesi sakinlerine yakışır bu güzel sosyal hizmet binasının yapımını gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'ye gönülden teşekkür ediyorum. Geleceğimiz de bugünden daha aydınlık ve huzurlu olsun" dedi.

Mudanya Altıntaş Mahallesi Muhtarı Hüseyin Bayram ile Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer de tesisi bölgeye kazandıran Başkan Altepe'ye teşekkür etti. Konuşmaların ardından açılışı yapılan Altıntaş Hizmet Binası'nı gezen Başkan Altepe, mekanda yapılacak ilk sünnet düğününün sahiplerine de hayırlı olsun dileklerini ileterek, bisiklet hediye etti.

(SÜ-Y)



06.08.2017 13:54:03 TSI

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