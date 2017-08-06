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Ak Parti Karaman İl Başkanı Ünlü'den "Aday değilim" açıklaması



(Fotoğraflı)



Mehmet Dağlı

KARAMAN (İHA) - AK Parti Karaman İl Başkanı Nazmi Ünlü, il başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.

Nazmi Ünlü, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "AK Parti üyesi olarak geçmiş dönemde İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundum, Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı yaptım. AK Parti İl Başkanı olarak 2,5 yıllık görev süremde ilimize yapılan tüm yatırımların takipçisi olduk ve bundan sonra da elimizden geldiğince destek olmaya devam edeceğiz. Geçmişten geleceğe milletin değerleriyle merhamet, adalet ve medeniyet misyonu ile erdemliler hareketini başlatan Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile millete hizmet yolunda AK Parti'de İl Başkanlığı yapmanın onurunu yaşatan Allah'a hamdolsun. Başkanlığına geldiğim 28 Aralık 2014 tarihinden bugüne şerefle yürüttüğüm il başkanlığını Genel Başkanımızın emaneti ve milletin umutlarının bağlandığı kurumsal emanet olarak kabul ettim. Emanete sahip çıkma bilinç ve duyarlılığıyla emanetin hükmünün farkında olarak yürüttüm. Olması gerekeni en üst seviyede başarmak için bütün gayreti gösterdim. 3 Temmuz'da partimiz yeni bir kongre sürecine girdi ve ben işlerimin yoğunluğundan dolayı Karaman 6. Olağan İl Kongresinde tekrar aday olmayacağım. Bugüne kadar bana destek olan ve yol arkadaşlığı yapan herkese teşekkür ederim."

(MD-FM-Y)



06.08.2017 13:55:34 TSI

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