Başkan Atilla, istişare toplantısına katıldı
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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve işadamlarıyla düzenlenen toplantıya katıldı.
Sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve işadamları, istişare toplantısında bir araya geldi. Kayapınar ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıya Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AK Parti Milletvekilleri Ebubekir Bal, Galip Ensarioğlu, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve işadamları katıldı. Toplantıda açılış konuşmaları yapıldı, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve işadamlarıyla görüş alışverişinde bulunuldu.
(İHA-MP-Y)
06.08.2017 14:11:18 TSI
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