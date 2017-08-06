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Atakum'da yollar yenileniyor



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SAMSUN (İHA) - Atakum'un her mahallesinde kapsamlı yol çalışmaları gerçekleştiren Atakum Belediyesi, Çakırlar Yalı Mahallesi'nin 285 sokağının tamamının yollarını yeniledi. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "56 mahallemizi de eşit hizmetle buluşturuyoruz. Atakum'u inşa ederken hizmette adalet en büyük hedefimiz" dedi.

Çakırlar Yalı Mahallesi'nin 285 sokağının tamamında kapsamlı yol çalışmaları başlatan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, yüzde doksanı tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi. Atakum'un her mahallesine eşit hizmet getirmek için çaba sarf ettiklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum ilçemizin toplamda 56 mahallesi bulunuyor. Bu mahallelerimizin bir kısmı bir önceki dönem köy statüsündeydi ve yeni yasal düzenlemeyle birlikte mahalle oldu. Atakum Belediyesi olarak hiçbir mahallemizi birbirinden ayırmadan hizmette eşitlik ilkesiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün de burada 289 sokağı olan Çakırlar Yalı Mahallemizde gerçekleştirmiş olduğumuz yol çalışmalarını muhtarımızla birlikte inceledik. Yaptığımız çalışmalarla ilgili mahallelilerden aldığımız olumlu tepkiler bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Daha yaşanabilir bir Atakum hayalimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.



"Hizmet Taşçı ile geldi"

Mahallelerine yapılan hizmet için Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'ya teşekkür eden Çakırlar Yalı Mahallesi Muhtarı Recep Yavuzarslan, "Mahallemizin en büyük problemlerinden biri de yollarıydı. En küçük bir yağışta, vatandaşlarımız evlerine ulaşmak için çamur içinde yürümek zorunda kalıyorlardı. Belediye Başkanımız Sayın İshak Taşçı'ya durumu ilettiğimizde bizleri kırmadı ve hemen gerekli talimatları vererek yollarımızı yaptırdı. Çakırlar Yalı Mahallemiz yıllardır beklediği hizmete Atakum Belediye Başkanımız İshak Taşçı sayesinde kavuştu. Başta mahallemiz, ardından da ilçemiz için yaptığı çalışmalardan dolayı belediye başkanımız Sayın İshak Taşçı'ya mahalle halkımız ve şahsım adına teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

(MAY-SO-Y)



06.08.2017 14:12:22 TSI

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