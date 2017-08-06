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Doğa içinde, "Betonsuz 24 Saat" geçirdiler

06 Ağustos 2017 Pazar, 14:21
Doğa içinde, "Betonsuz 24 Saat" geçirdiler
Doğa içinde, "Betonsuz 24 Saat" geçirdiler

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi 19 Mayıs ve 29 Ekim Gençlik Merkezleri tarafından Uluslararası Gençlik Günü-Gençlik Doğa Kampı etkinliği düzenlendi.
Uluslararası Gençlik Günü kapsamında, Musaözü'nde bulunan kamp alanında gerçekleştirilen "Betonsuz 24 Saat" isimli etkinliğe katılan gençler, kamp yaparak doğa içinde zaman geçirdi. Kamp alanına ulaşan gençler, ilk olarak doğa içinde barınacakları çadırlarını kurdu. Katılımcılar daha sonra doğa yürüyüşü yaptı. Atölye çalışmalarının da yapıldığı etkinlikte ilk olarak Ahmet Taşçı tarafından "Doğa Atölyesi" gerçekleştirildi. Etkinliğin ikinci gününde ise katılımcı gençler, Mustafa Onur Kaygısız'ın "Tembel İnsanı Kurtarma Rehberi" isimli atölye çalışmasına katıldı.
Doğa ile iç içe zaman geçiren gençler, katkılarından dolayı Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür ederken etkinlikle gençleri ilgilendiren kültürel, hukuksal çeşitli sorunlara dikkat çekilmesi ve bireylerin toplumsal hayata katılımlarının artırılması hedefleniyor.
(BRK-AS-Y)

06.08.2017 14:24:29 TSI
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