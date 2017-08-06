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Kaymakam Gencer belde ve köylerde incelemelerde bulundu

06 Ağustos 2017 Pazar, 16:27
Kaymakam Gencer belde ve köylerde incelemelerde bulundu
Kaymakam Gencer belde ve köylerde incelemelerde bulundu

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, ilçeye bağlı köy ve beldelerde incelemelerde bulundu.
Besni Kaymakamı Ahmet Gencer ilçeye bağlı Suvarlı Beldesi, Beşyol ve Çorak Köylerini gezerek burada vatandaşlarla bir araya geldi.
Kaymakam Gencer, Suvarlı Beldesinde halk kütüphanesini gezip daha sonra yapımı devam eden taziye evinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden kütüphane ve yapımı devam eden taziye evi hakkında bilgiler alan Kaymakam Gencer daha sonra Beşyol ve Çorak Köylerini ziyaret ederek burada köy muhtarları ile vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorun ve sıkıntılarını dinleyerek taleplerinin olup olmadığını sordu.
(CK-OE-Y)

06.08.2017 16:29:34 TSI
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