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Açıktan akan kanalizasyondan dolayı mahalleyi sinek bastı iddiası

06 Ağustos 2017 Pazar, 16:45
Açıktan akan kanalizasyondan dolayı mahalleyi sinek bastı iddiası
Açıktan akan kanalizasyondan dolayı mahalleyi sinek bastı iddiası

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesinde yaşayan vatandaşlar, kanalizasyon suyunun açıktan akması dolayısıyla mahallelerini sineklerin bastığını ve etrafa inanılmaz derecede pis bir kokunun yayıldığını iddia ederek yetkililerden yardım istedi.
Dilek Mahallesi sakinleri, kanalizasyon suyunun mahallede bulunan açık kanala akmasına tepki gösterdi.
Yaklaşık 3 aydır kokudan ve sinekten dolayı evlerinde duramadıklarını söyleyen mahalleliler, konuyu yetkili mercilere ilettiklerini ancak sorunlarının çözülmediğini savundu.
Mahalle sakinlerinin yanı sıra esnaflar da durumdan bir hayli şikayetçi olduklarını belirterek, yayılan pis koku ve sinekler dolayısıyla işlerinin azaldığını ifade etti.
Çok mağdur olduklarını dile getiren vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.
(BT-OE-Y)

06.08.2017 16:47:34 TSI
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