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Altıeylül modernleşiyor



(Fotoğraflı)



Taşkın Sarıca

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Çayırhisar mahallesinin yolları ve meydanı asfalt dökülerek modern hale getiriliyor. Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu çalışmanın yapıldığı Çayırhisar Mahallesinde Muhtar Aydın Terzioğlu ve mahalle sakinleri ile görüştü.

Altıeylül Belediyesi gece gündüz çalışarak ilçede el değmedik mahalle bırakmadı. Fen İşleri Müdürlüğü'nün farklı mahallelerde çalışma yaptığını söyleyen Kafaoğlu, Çayırhisar Mahallesi'nin de kırsal mahalle olmaktan çıktığını, mahalle girişinde bulunan 1 buçuk kilometrelik yolun yeniden yapılarak sıcak asfalt atıldığını kaydetti.

Kafaoğlu mahalle meydanının yeniden düzenlenerek, parke taşı ile döşeneceğini söyleyerek, "Bu güzergah çok kullanıyordu. Mahallenin yolunu bitiriyoruz. Şehir merkezinde de çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizde 20 ana cadde büyükşehrin sorumluluğunda. O bölgeleri onlar yapacak, bizim sorumlu olduğumuz cadde ve sokakların güzelleşmesini de biz gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda prestij caddesinde de çalışmalar devam ediyor. 1 ay içerisinde tamamlanacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Çayırhisar Mahallesi Muhtarı Aydın Terzioğlu ise, "Çok mutluyuz, sevinçliyiz. Plevne'yi İzmir yoluna, çevre yoluna bağlayan yollarımız yapılıyor. Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu başta olmak üzere tüm belediye personeline teşekkür ediyorum. Yol demek medeniyet demektir" dedi.

Fen İşleri Müdürü Kadir Uzun da, "Çayırhisar Mahallesi kırsal mahalleden çıkıp şehirdeki mahalle konumunda. Mahalle içerisine sıcak asfalt ve kaldırım yapıyoruz. Mahalle içerisinde bulunan meydana da kilitli parke taşı döşeyeceğiz. Ayrıca prestij caddesinde de çalışmalarımız devam ediyor. Kasaplar Mahallesi, Hacıilbey Mahallesi ile Altıeylül Mahallesi arasında devam eden parke taşı çalışması sürüyor. Aynı anda ekiplerimiz Bereketli, Selimiye, Dallımandıra, Yakupköy ve Karamanköy Mahallerinde parke taşı döşeyerek, mahallelerimizi güzelleştiriyorlar" diye konuştu.

(TS)



06.08.2017 16:49:12 TSI

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