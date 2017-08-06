YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İki ilçede aynı anda çıkan yangın korkuttu

İki ilçede aynı anda çıkan yangın korkuttu



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya'nın Arapgir ve Kuluncak ilçelerinde aynı anda yaşanan yangınlar, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Arapgir ilçesi Suceyin Mahallesi Yeşilyayla mezrasında bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerine durumun bildirilmesi üzerine mezraya gelen ekipler yangını söndürerek kontrol altına aldı. Köylülerin de yardım ettiği yangın söndürme çalışmalarında can kaybı yaşanmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kentteki bir diğer yangın ise Kuluncak ilçesi Kızılmağara Hacıhasanlar mezrasında yaşandı. Burada bulunan bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Her iki yangınla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

(CÖ-OE-Y)



06.08.2017 17:08:13 TSI

NNNN

