Kırklareli'nde gün batımı büyülüyor
(Fotoğraflı)
Halil Dağ
KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde gün batımı esnasında güneşin son ışıklarıyla kızıllaşan gökyüzü, izleyenleri adeta büyülüyor.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde akşam saatlerinde güneşin batışı esnasında oluşan görsel şölen ilgi odağı oluyor. İlk defa görenlerin hayran kaldığı, daha önce görenlerin ise tekrar tekrar görmek istediği gün batımı, fotoğraf çekmek ve çekilmek isteyenler için doğal mekan vazifesi görüyor. Gün batımında Lüleburgaz'da gökyüzü kızıla bürünürken, oluşan görsel şölen görenleri adeta hayran bırakıyor. Gökyüzünün kızıllaşmasıyla oluşan güzel görüntüler, daha sonra güneşin batmasıyla birlikte yerini karanlığa bırakıyor.
(HLD-SO-Y)
06.08.2017 20:53:45 TSI
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