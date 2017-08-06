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Vali Çeber, 15 Temmuz şehidinin annesini ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Samet Oğuzhan Doğan

KARABÜK (İHA) - Karabük Valisi Kemal Çeber, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde açılan ateş sonucu şehit olan Metin Arslan'ın annesi Şazi Arslan'ı hastanede ziyaret etti.

Vali Kemal Çeber, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen ile birlikte Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde açılan ateş sonucu şehit olan Metin Arslan'ın Özel Medikar Hastanesinde tedavi gören annesi Şazi Arslan'ı ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Çeber, Özel Medikar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gürol Şahin'den Şazi Arslan'ın sağlık durumu hakkında bilgiler aldı. Daha sonra Başhekim Şahin'in odasına geçen Vali Çeber sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgiler aldı.

(SOD-



06.08.2017 21:18:19 TSI

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