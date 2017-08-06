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Yıldırım düşmesi sonucu 2 hamile inek telef oldu

06 Ağustos 2017 Pazar, 23:06
Yıldırım düşmesi sonucu 2 hamile inek telef oldu
Yıldırım düşmesi sonucu 2 hamile inek telef oldu

(Fotoğraflı)

Yunus Daşdemir
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 hamile inek telef oldu.
Aslanapa ilçesi Avalar mevkiinden hayvanlarını otlatmaktan dönen 53 yaşındaki Ali İhsan Karayel'in inekleri telef oldu.
Katayel, yaptığı açıklamada, "Aniden fırtına başladı.Gök gürledi ve aşırı yağmur yağmaya başladı. Ben gök gürültüsünün şiddetinden korktum ve hayvanlarınma baktım. Hayvanlarınım herbiri biri etrafa dağılmış. Hemen 5 metre arkamda 2 hamile ineğimin telef olduğunu gördüm. Yıldırım çok yakınıma düştü.Çok korktum" diye konuştu.(YD-EFE)

06.08.2017 23:08:03 TSI
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