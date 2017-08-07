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Şehitler için mevlidi şerif okutuldu

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:11
Şehitler için mevlidi şerif okutuldu
Şehitler için mevlidi şerif okutuldu

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri İlçesi'ne bağlı Dereköy'de Hakkari Çukurca'da şehit düşen Piyade Asteğmen Bilal Özcan ve tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.
Mevlid-i Şerife katılan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, tüm şehitlere rahmet dileyerek, "Pazaryeri ilçemize bağlı olan Dereköy köyünde yaşayan ve Hakkari Çukurca'da şehit düşen Bilal Özcan kardeşimiz ve tüm şehitlerimiz için mevlidi şerif okundu. Allah vatan, millet ve bayrak uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yapılan bu mevlidi şerif organizasyonunda emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Rabbim tüm dualarımızı kabul etsin" dedi.
(DA-AS-Y)

07.08.2017 10:13:29 TSI
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