YEREL HABERLER / HATAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Samandağ'da tarih ve doğa gezisi

Samandağ'da tarih ve doğa gezisi



(Fotoğraflı)



HATAY (İHA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde, belediye tarafından Mağaracık ve Yaylıca İpek köylerinde aerobik-step kursiyerleriyle tarih ve doğa gezisi gerçekleştirildi.

Pencereli Mağara, Agora ve tarihi kalıntıların bulunduğu güzergahtan Mağaracık İpek Köyü'ne geçildi. Köyde verilen kahvaltının ardından etkinlik sona erdi.

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, etkinliğin amacının dayanışma, kaynaşma ve kursiyerlerin sorunlarını, taleplerini dinlemek olduğunu belirtti.

Geziye, Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kamacı, Samandağ Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Hülya Nehir, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fikret Özçelik ve kursiyerler katıldı.

(ELF-Y)



07.08.2017 10:15:33 TSI

NNNN

