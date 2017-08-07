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Başkan Yaman gençlerin mutluluğuna ortak oldu



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bileci Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Ak Parti Bilecik İlçe Kadın Kolları Başkanı Yüksel Çak ve Erol Çak'ın kızlarının nikahını kıyarak mutluluklarına ortak oldu.

Bayırköy'de bir düğün salonunda gerçekleştirilen nikah töreninde çiftlere hitaben kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Mustafa Yaman, güzel bir anı yaşadıklarına ve bu anıya şahit olduklarını belirtti. Yaman, ''İnşallah burada sizin gibi değerli dostların katılımıyla gerçekleştirilen nikah, hayat boyu mutluluk ve sağlık ile devam eder. Çiftin birbirine olan sevgi ve saygılarının hiç bitmemesini temenni ediyorum. Ancak hayat içinde bazen iniş ve çıkışlar da oluyor. Sıkıntıların olduğu dönemde de sizler gibi dostların da yanlarında yer almasını diliyorum. İnşallah bu birliktelikten hayırlı evlat ve nesillerin yetişmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Rabbim gençlerimize ömür boyu mutluluklar nasip eylesin" dedi.

Öte yandan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik Osmaneli İl Genel Meclis üyesi Hakan Özkan'ın oğlunun da sünnet düğününe katılarak, Rabbim sünnet olan yavrularımıza şifalar versin. Allah damatlığını da göstersin" dedi.

(DA-MET-Y)



07.08.2017 10:27:55 TSI

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