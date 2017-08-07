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Harran'da kız çocukları okullara yönlendiriliyor

- AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Biter:

- "364,5 milyon TL'lik şartlı eğitim desteği"



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter, hükumetin eğitim çalışmaları konusunda halkı bilgilendirerek, adeta cehaletle savaşıyor.

Ekibi ile birlikte ev ziyaretlerini sürdürdüklerini belirten Başkan Biter, eğitimin bir ülkenin gelişmişlik göstergesinde en önemli kriteri oluşturduğunu belirterek, "Yöremizde özellikle kız çocuklarının okullaşması adına çok olumlu gelişmeler kaydettik" dedi.

Engeller kaldırıldı

AK Parti hükumetinin çocukların okullaşmasının önündeki tüm engelleri kaldırdığına dikkati çeken Huriye Biter, bu kapsamda verilen eğitim desteklerinden de söz ederek, "Ailelerin yükünü hafifleterek, parasal sorunları okullaşmanın önünde engel olmaktan kaldıran hükumetimiz, ilk ve ortaöğretimdeki öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlamak amacıyla şartlı eğitim yardımını sürdürüyor. Bu kapsamda 2003 yılından buyana sadece Şanlıurfa ilimizde 364,5 milyon liralık şartlı eğitim yardımı sağlandı" şeklinde konuştu.

Ödeme annelerin hesabına

AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Biter, çocukların eğitimi için annelerin hesabına erkek çocuklar için öğrenci başına ayda 85 lira, kız öğrenciler için ise yine öğrenci başına ayda 100 lira yatırıldığını belirtti.

Biter, hükumetin bu desteklerinin cehaletin önündeki en önemli engel olan okullaşma oranına büyük katkı sunduğunu belirterek, "Biz de Harranlı kadınlarımızı bu konuda sürekli bilgilendirerek, hükumetimizin desteklerini anlatıyoruz" dedi.

Başkan Biter, bir kız çocuğunun çalışmasa bile okumasının ileride eğitimli bir nesil yetişmesi açısından büyük önem taşıdığının unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bizim yöremizde kadınların çalıştırılması oranı çok düşük. Ancak, biz ziyaretlerimizde okumanın sadece geçim sağlamak için değil eğitimli bir nesil yetiştirilmesi için gerekli olduğuna vurgu yapıyoruz" diye konuştu.

(Şİ-SD-Y)



07.08.2017 10:51:27 TSI

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