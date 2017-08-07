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Simav Belediyesi, kültür yayınlarına 3 eser kazandırdı



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesine ait tarihi ve kültürel araştırmaların yer aldığı 3 kitap, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni-yazar Ahmet Demircan tarafından kaleme alınarak yayınlandı.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Ahmet Demircan tarafından hazırlanan 3 eserin sponsorluğu için Belediye Meclis kararı aldıklarını belirtti. Özkan, " Simav'ın tarihini, kültürünü, örf ve adetlerini genç kuşaklarımıza iletmek adına, Simavlı hemşerimiz öğretmen-yazar Ahmet Demircan'ın hazırladığı, ' Simav Tarihinden ve Kültüründen Notlar ' , ' Hüdavendigar Vilayeti Salnamelerinde Simav', ' Simav Manileri ' adlı 3 eserin basımını gerçekleştirdik. Bu kitapları her Simavlının okuması gerektiğine inanıyorum. İnsanlar yaşadıkları coğrafyanın hangi özelliklere sahip olduğunu, kültürel özelliklerini ve tarihini bilmelidir. Simav Belediyesine kültür hizmeti olarak kazandırdığımız eserleri hazırlayan ve emeği geçenlere şükranlarını sunuyorum " dedi. (MEİ-EFE)



07.08.2017 10:53:15 TSI

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