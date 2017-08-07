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Gürpınar'da sulama kanalları onarılıyor



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi için sulama kanalları ve göletlerde başlatılan bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı Gürpınar'da çiftçiye gerekli desteğin sağlanması için çalışmalar sürüyor. Gürpınar Belediyesi Fen İş İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, ilçeye bağlı tüm mahallerde sulama için kullanılan kanallar onarılıyor. Çiftçilerin talebini yerine getirmek için yoğun mesai harcayan ekipler, gerekli görülen güzergahlara da 6 iş makinesiyle koruger boru yerleştiriyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, ilçedeki tarımsal faaliyetlerinin istenilen düzeye gelmesi için belediye olarak tüm olanakları seferber edeceklerini söyledi. Tarımsal üretimin olduğu her yerde ekiplerin çiftçiye gerekli desteği vereceğini belirten Doğramacı, "Çiftçi ürettikçe belediye olarak bizler de yanlarında olacağız. En ücra mahallelerimizde bile iş makinelerimizle gerekli desteği sağlayacağız. İlçemizin tarıma ve üretime ihtiyacı var. Bu anlamda elbirliğiyle tarımı kalkındırmaya çaba sarf edeceğiz" diye konuştu.

(MSA-Y)



07.08.2017 10:54:00 TSI

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