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TREPAŞ yetkilileri Kaymakam Kılıç'a çalışmalarla ilgili bilgi verdi

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:56
TREPAŞ yetkilileri Kaymakam Kılıç'a çalışmalarla ilgili bilgi verdi
TREPAŞ yetkilileri Kaymakam Kılıç'a çalışmalarla ilgili bilgi verdi

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. (TREPAŞ) Tekirdağ ve Çorlu Müşteri Hizmetleri Müdürü Ali Uraz, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç'ı ziyaret ederek, ilçede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
Kurum yetkilileri, ziyarette Kaymakam Kılıç'a, yenilenen Müşteri Hizmetleri Merkezleri, Serbest Tüketiciler için hazırlanan güncel satış kampanyaları, Modern Çağrı Merkezi Hizmetleri ve fatura ödeme noktaları ile ilgili detaylı bilgiler verdi.
Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret sonunda Uraz, TREPAŞ ile Çorlu Kaymakamlığı'nın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de yakın koordinasyon ve uyum içerisinde çalışmalara devam edileceğini söyledi.
TREPAŞ Tekirdağ ve Çorlu Müşteri Hizmetleri Müdürü Uraz, "TREPAŞ Çorlu halkına mümkün olan en iyi ve kaliteli hizmetleri sunmaya devam ederek Müşteri Memnuniyetini önde tutacak" dedi.
Çorlu Kaymakamı Kılıç ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Uraz'a teşekkür etti.
(HLD-MEF-Y)

07.08.2017 10:58:55 TSI
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