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2017 fındığı harmana indi



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Akçakoca'da 2017 yılı fındık mahsulü harmana indi. Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte fındık harmanlarda yerini almaya başladı.

Akçakoca'nın en önemli geçim kaynağını oluşturan fındık toplama sezonu başladı. Ağustos ayının başlamasıyla birlikte sahil kesimine yakın bölgelerde bahçesi olan üreticiler, topladıkları fındığı harmana indirerek kuruması için sermeye başladı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Akçakoca'nın sahil kesimleri için fındık toplama tarihini 10 Ağustos Perşembe günü olarak açıklamasın rağmen, havaların sıcak gitmesi nedeniyle kimi üreticiler açıklanan tarihi beklemeden fındığı dalından toplayarak harmana serdi.

Bakanlar kurulunda yapılan değişiklik nedeniyle 2017 fındık rekoltesinin açıklanmamasının tedirginliğini yaşayan biraz tedirginlik yaşadığını ifade eden üreticiler, " 2017 fındık sezonunun üreticiye yüksek rekolte ve bol kazanç getirmesi" dediler.

(TT-İÇ)



07.08.2017 11:38:57 TSI

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