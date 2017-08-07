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Edebiyat Festivali Tolga Sağ konseriyle sona erdi

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:54
Edebiyat Festivali Tolga Sağ konseriyle sona erdi
Edebiyat Festivali Tolga Sağ konseriyle sona erdi

(Fotoğraflı)

Murat Şengi
MERSİN (İHA) - Silifke Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Edebiyat Festivali, Türk Halk Müziği Sanatçısı Tolga Sağ konseriyle son buldu. Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, "Festivalimize emeği geçen ve etkinliklerimize katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Silifke Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Edebiyat Festivali'nin beşinci gününde Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Sanatçı ve Yazar Hüsnü Arkan, Yazar Nedim İnce ve Yazar İhsan Eli Açık'ın imza etkinliği gerçekleştirilirken, Aytuğ Atıcı, Nedim İnce ve Seray Şahiner'in akşam söyleşisi büyük beğeniyle izlendi. Gecede Grup Nefes sahne alarak, Silifkelilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.
CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, Cezmi Ersöz, Seray Şahiner ve Ali İhsan Açık'ın kitaplarını imzaladığı Edebiyat Festivali'nin son gününde ise Cezmi Ersöz, Eren Erdem ve Ali İhsan Açık'ın gerçekleştirdiği söyleşiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Kültür ve sanat etkinlikleriyle her akşamı dolu dolu geçen Edebiyat Festivali'nin kent sakinlerinden büyük bir ilgi gördüğünü belirten Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, "Belediyemiz tarafından ilki gerçekleştirilen 1. Edebiyat Festivalimiz, sanatseverlerin ve Silifke halkımızın büyük ilgisini gördü. Göksu Parkı'nda yazarlarla buluşan kitapseverler önce imza hemen ardından söyleşi etkinliğine katılarak, kültür ve sanat etkinliklerimizle buluştular. Bu güzel etkinliklerimizde kitap tanıtımlarının yanı sıra binlerce vatandaşımız, birbirinden değerli yazarlarla buluşmanın mutluluğunu yaşadılar. Yazarlarımız bir taraftan kitaplarını imzalarken diğer taraftan da söyleşileriyle okuyucularına okumanın önemini ve kitapla ilgili merak edilen soruların cevaplarını yanıtladılar. Edebiyat festivalimizin hem ilçemizin tanıtımına hem de kültür alışverişimize önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Bu nedenle festivalimizde emeği geçen ve katkı sunan herkese ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.
Edebiyat Festivali'nin son akşamında sahne alan Türk Halk Müziği Sanatçısı Tolga Sağ, Silifkelilere unutulmaz bir gece yaşattı. Sağ, Anadolu'nun bağrından kopan ünlü türküleri, kendine özgü yorumuyla seslendirerek, vatandaşları doyasıya eğlendirdi.
(MŞN-Y)

07.08.2017 11:56:25 TSI
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