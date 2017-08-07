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Çamlıca yangın ilk müdahale ekip binası yenileniyor

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:09
Çamlıca yangın ilk müdahale ekip binası yenileniyor
Çamlıca yangın ilk müdahale ekip binası yenileniyor

(Fotoğraflı)

İpek Güney
ÇANAKKALE (İHA) - Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğünün 2017 Yılı Yatırım Programında olan Çamlıca Yangın İlk Müdahale Ekip Binası büyük onarım çalışmaları sürüyor.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünden, Bölge Müdür Yardımcıları M. Ozan Cevizli ve Ahmet Köle başkanlığındaki ekiple 2017 yılı yatırımları arazide incelendi. Orman Yangınlarıyla mücadelede, personelin kaldığı İlk Müdahale Ekip Binasının standartları ve alt yapısı iyileştirilecek. Böylece yaşam şartları iyileştirilmiş olan personelin moral ve motivasyonunun yükseltilmesi hedefleniyor.
(GD)

07.08.2017 12:11:31 TSI
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