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Osmaniye'den 397 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı



(Fotoğraflı)



Resul Özdil

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de, hac ibadeti için kutsal topraklara gidecek kafile törenle uğurlandı. Müftü Ali Rıza Tahiroğlu, Osmaniye'den 2017 yılında 397 hacı adayını kutsal topraklara yolcu ettiklerini söyledi.

Osmaniye'den hacca gidecek kafile için İmamı Azam Camisinde uğurlama töreni düzenlendi. Okunan ilahilere eşlik eden vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadıkları gözlenirken din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Osmaniye Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, hacı adaylarından kutsal topraklarda sabırlı olmalarını isteyerek, "Yolculuk esnasında ve hacdaki izdihamlar nedeniyle kimseyi kırmadan ve kırılmadan memleketinize dönmenizi arzu ediyoruz. Kutsal Kabe'ye ve diğer kutsal mekanlara vardığınızda memleketimiz, milletimiz için dua edin. Hayırla gidin hayırla gelin inşallah" dedi.

2017 yılı hac mevsiminde Osmaniye'den toplam 397 hacı adayını yolcu ettiklerini belirten Tahiroğlu, "Bunlardan 242 tanesi başkanlığımızın organizasyonu ile gitmektedir. Diğer hacı adaylarımız ise özel şirketlerle gitmektedir. Başkanlığımız organizasyonu kutsal toplara gidecek hacı adaylarımızı yolcu ediyoruz. Allah hayırla gidip gelmeyi nasip eylesin. Tabiki sen derece duygusal bir durum. Allah'ın davet etmiş olduğu yer yüzündeki 2017 yılında Kabe-i Muazzama'yı ziyaret etmek üzere yola çıkan kardeşlerimize ne mutlu ama sırada bekleyen kardeşlerimize de en kısa zamanda hacı olmayı nasip eylesin. Biz dua ediyoruz rabbim bütün oranın hasretini çekenlere nasip eylesin diye dua ediyoruz" diye konuştu.

Vedalaşma sırasında bazı hacı adayları ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

(RSL-Y)



07.08.2017 12:18:40 TSI

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