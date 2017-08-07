Körfez Belediyesi'nin köylere hizmeti devam ediyor
(Fotoğraflı)
Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, üç ayrı köyde taş duvar örme işlemi gerçekleştirdi. Vatandaşların talep ve istekleri doğrultusunda köylerde yatırımlarını gerçekleştiren ekipler, geçtiğimiz hafta taş duvar için çalışmalara başlamıştı. Ekipler bir hafta içerisinde çalışmaları tamamladı.
Sadece köyler için 10 milyon liralık yatırımın hayata geçtiği Körfez'de köy muhtarları ile gerçekleştirilen toplantılar sonrası yatırımlara son şekil veriliyor. Büyük projeler dışında köy içlerindeki parke ve yol çalışmaları belirli periyotlar eşliğinde tamamlanırken, çalışmaların yaz sonuna kadar devam edeceği açıklandı.
(UK-RFK-Y)
07.08.2017 12:18:52 TSI
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