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Kışladüzü Mahallesi'ndeki asfalt çalışmalarında sona gelindi



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Körfez ilçesinde alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrası adeta asfalt seferberliğinin yapıldığı Kışladüzü Mahallesi'nde, asfalt çalışmalarında sona doğru gelindi.

İSU tarafından Körfez'de alt yapı çalışmalarının tamamlandığı Kışladüzü'nde, üst yapı için çalışmalar başlamıştı. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ın da yakından takip ettiği çalışmalarda sona doğru gelinirken, yaklaşık 10 bin ton sıcak asfaltın serimi gerçekleştirildi. Kaldırım ve parke çalışmaları ile yollar daha modern hale getirildi.

Kısa süre içerisinden tamamlanması planlanan çalışma sonrasında ana yolda düzenleme çalışması gerçekleştirilecek. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür eden Hereke Kışladüzü Mahalle Muhtarı Süleyman Basri Umutlu, "Alt yapı işi zor ama gerekli bir çalışmaydı. Vatandaşlarımız sabırlı davrandı. Bu zor süreci kolaylaştıran Başkanımız İsmail Baran'a da teşekkür ediyorum" dedi.

(UK-İÇ)



07.08.2017 12:24:16 TSI

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