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Körfez Kent Mezarlığı'na yeni hizmet binası inşa ediliyor



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi, cenaze hizmetlerinin yeni ve modern bir binada verilmesi için İlimtepe'deki Kent Mezarlığı'na yeni bir hizmet binası inşa ediyor.

Etüt Proje Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü tarafından tarafından projesi hazırlanan yeni ve modern hizmet binası son teknoloji ile inşa edilecek. Osmanlı ve Selçuklu mimarisi ile inşa edilecek olan binada aynı anda bay ve bayan cenaze yıkanabilecek.

Bina içerisinde bayanlar ve erkekler için gasilhaneler, modern bekleme alanları, insan vücut ısısına duyarlı morglar, mescit ve tüm işlemlerin elektronik ortamlardaki takip edilmesini sağlayan elektronik sistem de yer alacak. İhalesi yapılan projenin kısa süre içerisinden tamamlanarak hizmet vermesi planlanıyor.

(UK-İÇ)



07.08.2017 12:25:06 TSI

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