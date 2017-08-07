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Kepez'den ücretsiz LYS ve YGS kursları

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:34
Kepez'den ücretsiz LYS ve YGS kursları
Kepez'den ücretsiz LYS ve YGS kursları

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) kursları başlatıyor.
Kepez Belediyesi, Teomanpaşa Kurs Merkezi'nde YGS ile LYS kursları başlatıyor. Kurslar, 18 Eylül ile Haziran ayları arasında gerçekleşecek.
Kurs merkezinden de temin edebileceğiniz Kepez Belediyesi Genç Kart sahiplerine ücretsiz yapılacak kurslar, Türkçe- matematik ve matematik- fen dallarında olacak.

Cumartesi günleri de açık
Mezunların katılacağı kurslar hafta içi günleri saat 09.00 ile 16.00 arasında, lise öğrencilerinin katılacağı kurslar ise hafta içi saat 16.00 ile sonları ile cumartesi günleri yapılacak. Her biri 25'er kişilik 5 sınıf ile bir etüt sınıfının yer aldığı merkezde, toplam 600 öğrenci eğitim alabiliyor.

Eğitime öncelikli hizmet
İlçenin eğitim kalitesini arttırıcı faaliyetlere her zaman öncelik verdiklerini vurgulayan Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, "Kepezlilerin eğitim standartlarını yükseltmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bir yandan okullarımızın fiziki özelliklerini güncellerken, diğer yandan da yeni okullar ve kurslar açmaya devam edeceğiz" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

07.08.2017 12:37:10 TSI
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