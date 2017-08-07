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Öğrenciler Dengbej Evini ziyaret etti

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:42
Öğrenciler Dengbej Evini ziyaret etti
Öğrenciler Dengbej Evini ziyaret etti

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı Bilgi evlerinde öğrenim gören öğrenciler aileleri ile birlikte Dengbej Evini ziyaret etti. Kürt sözlü edebiyatının temsilcileri dengbejlik hakkında bilgi alan öğrenciler çok verimli bir gün geçirdiklerini söyleyerek, Kayapınar Belediyesi Başkanı Mustafa Kılıç'a teşekkür etti.
İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirmenin yapıldığı Kayapınar Belediyesi'nde Sosyal ve Kültürel aktiviteler tüm hızıyla sürüyor. Kayapınar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Bilgi Evlerinde öğrenim gören öğrenciler aileleri ile birlikte Diyarbakır Dengbej Evi'ni ziyaret etti. Öğrenciler dengbejlerin eserlerini dinleyerek, şarkılar söyleyip halay çekerek günün yorgunluğunu attı. Kürt sözlü edebiyatının temsilcileri dengbejlik hakkında bilgi alan öğrenciler çok verimli bir gün geçirdiklerini ifade ederek, Kayapınar Belediye Başkanı Mustafa Kılıç'a teşekkür ettiler. Dengbej Evi, 200 yıllık taş evi günde en az 200 kişiye misafirlik ediyor. Dengbej Evi'nde 20 kişilik dengbej ekibi ile Pazartesi günleri hariç saat 09.30'dan 17.00'a kadar hizmet veriyor. Günde 4 kişi sırayla dengbej kültürünü söylemeleri ile beraber eski kültürü yeniden bizlere sunuyor. Hem yurtiçi hem de yurtdışı turist misafirlerine ev sahipliği yapıyor.
(İHA-MP-Y)

07.08.2017 12:44:43 TSI
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