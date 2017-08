YEREL HABERLER / EDİRNE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Uzunköprü gençlik merkezi kapılarını açıyor

Uzunköprü gençlik merkezi kapılarını açıyor



(Fotoğraflı)



Turgay Balcı

EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan Uzunköprü Gençlik Merkezi kapılarını halka açıyor.

AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanı Çağatay Yılmaz, beraberinde Uzunköprü Kaymakamı Kemal Yıldız, İlçe Spor Müdürlüğü yetkilileri ve yöneticilerle birlikte inşaatı tamamlanan ve kısa süre sonra hizmete girecek olan Uzunköprü Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yılmaz, "Uzunköprümüzdeki en güzel ve en çok ihtiyacımız olan vizyoner bir planlamaya sahip, doğru ve çok fonksiyonlu bir yapı ile hayata geçen Uzunköprü Gençlik Merkezimiz, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen görevlendirmeler ile aktivitelerini hayata geçirmeye hazırlanıyor. İlçe kaymakamımız ve il gençlik spor müdürümüz ile gerçekleştirdiğimiz ziyarette Uzunköprü ve bölge gençlerinin her türlü gelişimine yönelik ihtiyaçları düzenlenmiş muhteşem bir merkezle karşılaştık. İç donanımı ile zaten projesini beğendiğimiz gençlik merkezi çok fonksiyonlu sıcak bir yuvaya dönüşmüş. Hiçbir proje alanından kaçınılmamış. Uzunköprülülere düşen, gençlerin buraya her alanda sahip çıkması ve faydalanması. Bilgisayar odaları, derslikler, yabancı dil eğitimi laboratuvarı, ses yalıtımlı akustik müzik odaları, satranç salonu, plastik el sanatları salonları, kütüphane, mescitler, spor ve soyunma odaları, engelli ulaşımı ve alanların yer aldığı, ücretsiz servisin bulunduğu kafeterya-konferans salonu, aynı zamanda tiyatro sahnesi olarak da kullanılabilecek her türlü donanıma sahip çok amaçlı spor salonu, sosyal alan, çim sahaların bulunduğu gençlerimizin yaşam alanına hizmet edecek" dedi.



"Gençlerimizin gelişimlerine hizmet edecek"

Çağatay Yılmaz, açıklamalarının devamında ise şunu söyledi:

"Siyasette de önünü açtığımız ve vatanımızı, geleceğimizi, yönetimimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin sosyal-kültürel alanda gelişimlerine hizmet edecek olan ve AK Parti iktidarımızın her alanda olduğu gibi Uzunköprü'müze kazandırdığı bu proje için emeği geçenlere de teşekkür ediyoruz. En kısa zamanda siz Uzunköprülülerimiz ve basın mensuplarımızla merkezimizi gezerek bu tesisin amacına uygun biçimde bir merkez haline gelmesi için buluşmalıyız."

Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Uzunköprü ilçemizde 6 yıl önce bedelsiz olarak Uzunköprü'deki yerel yönetime bakanlık tarafından verilen ve bu süre içerisinde tek bir çivi dahi çakılmayan etkin kullandırılmayan, köhnemeye terk edilmiş kapalı spor salonunda inceleme yapılmasını istiyoruz. Aradaki vizyoner yaklaşımı görmek gerekiyor. Gördüğümüz kadarıyla bu salonu tekrar bakanlığın bünyesine tekrar almamız gerekecek."

(TB-SÜ-Y)



07.08.2017 12:55:55 TSI

NNNN