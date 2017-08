YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehir'den çiftçiye tohum desteği

Büyükşehir'den çiftçiye tohum desteği



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Kandıra Karpuzu'nun üretimini desteklemek için çiftçilere 40 bin adet karpuz tohumu desteğinde bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen proje ile kendine has lezzetiyle bilinen Kandıra Karpuzu için çiftçilere yüzde 50 hibe ile tohum dağıtımı yapıldı. Hibe desteğinden sonra hasat edilen karpuz ile birlikte verimlilik hedefine ulaşıldı. Hibe ile elde edilen karpuzlar hasat edildi ve her bir karpuz 13 kilo olarak çiftçiler tarafından satışa sunuldu.

Hasatlarını yaparak bir yıllık emeklerinin karşılığını alan çiftçiler Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığı bu destekten dolayı teşekkür etti. Yüzde 50 hibe ile alınan karpuzlardan oldukça yüksek verim aldıklarını belirten çiftçiler lezzetli karpuzlarını satışa sunmaya başladı. Yaz aylarının vazgeçilmezleri arasında sayılan, tüketici tarafından özellikle aranan Kandıra Karpuzu bol sulu, rengi kırmızıdan çok pembeye yakın, seker tadında oldukça lezzetli bir karpuzdur. Bu yüzden tüketiciler tarafından özellikle tercih ediliyor. Sıcak yaz günlerinde susuzluğa iyi gelen karpuz C vitamini bakımından zengin ve vücudun bağışıklık sistemini desteklemekte. C vitamini cildi güneşin zararlı etkilerinden de koruyor.

(UK-GY-Y)



07.08.2017 13:05:08 TSI

NNNN