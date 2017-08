YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti Mezitli teşkilatından yayla ziyaretleri

MERSİN (İHA) - AK Parti Mezitli İlçe Teşkilatı, Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan ile ilçenin yaylalarını ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.

Mezitli'nin Fındıkpınarı Mahallesi ile başlayan ziyaretler Tepeköy Mahallesi'ne kadar sürdü. Fındıkpınarı Mahallesi'nde vatandaşlar ile buluşan AK Parti'liler, vatandaşların sorunları ile yakından ilgilendi. Köylülerin ve çiftçilerin taleplerini dinleyen Milletvekili Tezcan ile İlçe Başkanı Gültekin, talepleri tek tek not ederek değerlendireceklerini dile getirdiler.

Özellikle Sarılar ve Tepeköy mahallelerinde çiftçilerin ortak sorunu haline gelen 'Akdeniz Sineği'ne karşı mücadele başlatacaklarını belirten Tezcan, "Bizler AK Parti Hükümeti olarak vatandaşlarımızın her zaman yanındayız ve yanında olacağız. Çiftçinin her zaman destekçisi olacağız. Şu anda Mersin bölgesindeki çiftçiliği olumsuz yönde etkileyen adeta illet haline gelen 'Akdeniz Sineği' diye adlandırılan haşereye karşı gerekli önlemleri alma yolunda çalışmalar başlattık. En kısa zamanda bu soruna bir çözüm bulacağız' dedi.

Halkın diğer sorunlarına ilişkin vatandaşları bilgilendiren AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin ise Tepeköy'den Davultepe Mahallesi'ne kadar bütün Mezitli halkının sorunlarına sonuç odaklı çözümler bulmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Bizler milletimiz için çalışıyoruz ve AK Parti var oldukça bu değişmeyecektir. Halkımızın sorunlarını dinleyerek sonuç odaklı çözüm bulmaya gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımız tarafından bize iletilen sorunların bir kısmı için zaman gerekli. Bu bağlamdan dolayı bütün sorunları bir kalemde çözmenin sağlıklı olmayacağını düşünerek vatandaşlarımızdan biraz daha sağduyulu olmalarını bekliyoruz. Milletimizin sorunlarını biz AK neferler olarak şahsi sorunlarımız olarak idrak ediyoruz. Bu yüzden var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Son olarak hali hazırda inşaatı devam eden Fındıkpınarı göletini inceleyen Milletvekili Tezcan ve Başkan Gültekin, göletin yapım süreci ve bitiş tarihi ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

07.08.2017

