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Muz tadındaki 'Bağrıbütün' kavunu tescillenecek



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde yetişen, değişik aroması ve kokusu nedeniyle 'yer muzu' olarak da adlandırılan 'bağrıbütün' kavunun patentinin alınması için Aydıncık Belediyesi, Türk Patent Enstitüsüne müracaat etti.

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden biri olan Yozgat'ın Aydıncık ilçesi Kümbet Ovası'nda 200 dönüm bir alanda yetişen 'bağrıbütün' adlı kavunun hasadına başlanıldı. Önceleri üretici kendi ihtiyacı için 'bağrıbütün' kavununu üretirken şimdilerde ise İstanbul, Ankara başta olmak üzere birçok ilde kavun ihracatı gerçekleşiyor.

'Bağrbütün' kavunun Aydıncık ilçesi Kümbet Ovasında yetişen bir ürün olduğunu söyleyen Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, bağrıbütünün muzla ve kavun arasında bir tat olduğunu söyledi. Kavunun yer muzu olarak ta bilindiğini dile getiren Başkan Koçak, Aydıncık'ta yıllar öncesi 'bağrıbütün' ekimi yapılıyor. Ancak insanlar sadece kendi yiyecekleri kadar ekiyorlardı. Ama bizim başlattığımız yeni çalışmalarla çiftçilerimizi teşvik ederek Tarım İl Müdürlüğümüz ve üniversitemiz ile tüm ülkeye bu tadı duyurmak için çalışmalar yapıp daha geniş alanlarda ekime başladık" dedi.

'Bağrbütün' adlı kavunun patenti için Türk Patent Enstitüsüne başvuruda bulunduklarını hatırlatan Başkan Koçak,"Belediye olarak çalışmalarımızı yapıyoruz. 'Bağrıbütün'ün coğrafi işaretlemesi içinde Türk Patent Enstitüsüne müracaatımızı yaptık. Bu tat tescillendikten sonra inşallah hem Yozgat'ımız da hem ülkemizde tanıtılmış olacak. Çiftçilerimiz bu sayede gelir imkanı sağlamış olacaklar. Çiftçiler kendilerine göre 5-10 dönüm ekiyorlar ama genel olarak 200 dönüme yakın bu sene ekim yapıldı. 400-450 ton hasat bekleniyor." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'de birçok ile 'bağrıbütün' kavununu pazarladıklarını da anlatan Başkan Koçak,"Başka yerlerde de 'bağrıbütüne' benzer ürünler gördüm ama bu tadı bu kıvamı hiçbirisi vermiyor. Bağrıbütün'ün özellikle içi bütün olarak çıkıyor. Farklı bir lezzette olan bir ürün. Bu farklılıktan dolayı zaten patentini almak istiyoruz" diye konuştu.



(UY-Y-)









15 senedir doğal ve ilaçsız bir şekilde 'bağrıbütün' isimli kavunu ürettiğini söyleyen Cemalettin Teker,"Bağrıbütün kavunu sadece bu yöreye has bir ürün. Bunun çekirdeğini İstanbul'a, Ankara'ya ve Hatay'a gönderdim hiçbirinde de tutmadı. Kavun sadece Yozgat Aydıncık ilçesinde yetişen bir ürün. Yılda 3 ton ekiyorum ve 15 gündür de hasada başladık. Şu anda kilosunu 3 liraya satıyoruz. Bu ürünler Türkiye'nin birçok iline gidiyor. Bir yiyen bir daha bırakamıyor. Mükemmel bir lezzet" dedi.



(BMG)



07.08.2017 13:10:44 TSI

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