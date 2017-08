YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Atilla: "Halkımıza hizmet etmek için varız"

DİYARBAKIR (İHA) - Bağlar ve Ergani ilçelerinin kırsal mahallelerinde yürütülen yol çalışmalarını denetleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Halkımızın talepleri doğrultusunda özveriyle çalışıyoruz" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Bağlar ve Ergani ilçelerine bağlı kırsal mahallelerde yürütülen yol yapım çalışmalarını denetledi. Başkan Atilla, Bağlar ilçesine bağlı 24 kilometrelik Karacadağ grup mahalle yolundaki sıcak asfalt çalışmasını inceledi, birim amirlerinden bilgi aldı, işçilerle sohbet etti. Kırsal mahallede oturan vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Atilla, sorunları ve talepleri dinledi, Büyükşehir Belediyesinin projelerini ve hizmetlerini anlattı, vatandaşlarla görüş alışverişinde bulundu.



"Memnuniyeti halkımızdan dinlemek istiyoruz"

Hizmetlerin yanında hemşerileriyle bir araya gelmenin kendileri için önemli olduğunu belirten Başkan Atilla, "Yol yapmanın yanında bizim bir ilkemiz var; gönüllere giden yolları da imar etmek. Yolları kontrol etmenin dışında burada hemşerilerimizle bir araya gelip hasbihal etmek bizim için önemlidir. Yol yapılır, önemli olan yolun geçtiği yerde vatandaşımızla bir arada olmak, bu anı yaşamak bizim için bu yatırımdan daha kıymetli daha önemlidir. Selam vermedik kimseyi arkamızda bırakmadan, kimseyi ötekileştirmeden bizim hizmetimizin gitmesi gereken her yere biz de giderek hemşerilerimizin hizmetimizden memnuniyetini onlardan duymak ve belediyecilikten beklentilerini tespit etmek bizim için önemlidir" dedi.



"Devletin sıcak elini vatandaşlarımıza uzatıyoruz"

Halka hizmet etmenin önemine dikkat çeken Başkan Atilla, "Kırık kalpleri onarmamız lazım. Devletin sıcak elini vatandaşlarımıza uzatıyoruz. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde daha güçlüyüz. Bin yıldır bu coğrafyada beraber yaşıyoruz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Halkımıza hizmet etmek için tüm ekiplerimizle çalışıyoruz. Diyarbakır'ın her noktasına en kaliteli hizmetleri götürmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Belediyemizin yürüttüğü projelerle bu kentte yaşayan herkese en iyi hizmeti sunmanın gayretindeyiz. Halkımızın talepleri doğrultusunda özveriyle çalışıyoruz" diye konuştu.



"Kırsal mahalle yoluna ilk defa sıcak asfalt döküldü"

Başkan Atilla'nın talimatıyla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından mahalleye ilk defa sıcak asfalt dökülmesinden memnun olan vatandaşlar ise "Cumali Başkanımız mahallemize kadar gelip yürütülen çalışmaları denetledi. İlk defa bir başkan bu kadar hassas çalışıyor. Önceki dönemlerle arada dağlar kadar fark var. Halkın derdine çözüm bulmak için şehrin her noktasına giden Cumali Başkanımıza, teşekkür ederiz" ifadelerinde bulundu.

Başkan Atilla, daha sonra Ergani ilçesine bağlı Demirli, İnce Hıdır kırsal mahalleri grup yolunda yürütülen 50 kilometrelik asfalt sathi kaplama çalışmasını yerinde inceledi. Başkan Atilla, Demirli ve İnce Hıdır mahallelerinde vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Samimi ortamda geçen ziyarette Başkan Atilla, vatandaşların sorunlarını dinledi. Başkan Atilla, daha sonra Kayapınar ilçesinde yapımı devam eden Kent Meydanı'ndaki çalışmaları inceledi.

