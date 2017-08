YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Günyüzü 'Fehmi'sini kaybetti

ESKİŞEHİR (İHA) - Günyüzü ilçesinde yaşayan ve neşeli halleri ile halk tarafından çok sevilen 17 yaşındaki Fehmi Can, tarlada ölü olarak bulundu.

Günyüzü ilçesi Kavuncu mahallesinde ikamet eden Fehmi Can, dün sabah saatlerinde çobanlık yapan babası Mahmut Can'ın yanına gitmek için evden ayrıldı. Fehmi'nin, akşam babasının eve gelmesiyle kaybolduğu anlaşıldı. Telaşlanan aile mahalle sakinlerine haber vererek aramaya başladılar. Mahalle yakınındaki tarlaların olduğu bölgede ölü bulunan Fehmi, aileyi yasa boğdu. Neşeli halleriyle ilçe halkı tarafından da sevilen Fehmi Can'ın ölümü ilçede üzüntüye sebep oldu. Olay yerine gelen C. Savcısının talimatıyla Fehmi'nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

