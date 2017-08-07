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Günyüzü 'Fehmi'sini kaybetti

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:29
Günyüzü 'Fehmi'sini kaybetti
Günyüzü 'Fehmi'sini kaybetti

(Fotoğraflı)

İlker Sarıkaya
ESKİŞEHİR (İHA) - Günyüzü ilçesinde yaşayan ve neşeli halleri ile halk tarafından çok sevilen 17 yaşındaki Fehmi Can, tarlada ölü olarak bulundu.
Günyüzü ilçesi Kavuncu mahallesinde ikamet eden Fehmi Can, dün sabah saatlerinde çobanlık yapan babası Mahmut Can'ın yanına gitmek için evden ayrıldı. Fehmi'nin, akşam babasının eve gelmesiyle kaybolduğu anlaşıldı. Telaşlanan aile mahalle sakinlerine haber vererek aramaya başladılar. Mahalle yakınındaki tarlaların olduğu bölgede ölü bulunan Fehmi, aileyi yasa boğdu. Neşeli halleriyle ilçe halkı tarafından da sevilen Fehmi Can'ın ölümü ilçede üzüntüye sebep oldu. Olay yerine gelen C. Savcısının talimatıyla Fehmi'nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.
(İS-MET-Y)

07.08.2017 13:31:25 TSI
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