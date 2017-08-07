Artuklu Belediyesinden gezi
(Fotoğraflı)
Murat Akgül
MARDİN (İHA) - Mardin'in Artuklu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün yürüttüğü Artuklu Yaz Okulları Projesi kapsamında öğrencileri gezdirdi.
Artuklu Belediyesinden yapılan açıklamada, "Yarının umudu olan çocuklarımızın gezerek, görerek, eğlenerek öğrenmesine katkıda bulunmak amacıyla Kültürel Gezi Programı düzenledi. Programa katılan çocuklarımızı evlerinden alarak Kültürel zenginliklerimiz ve büyülü tarihimizle tanıştırmak için yola çıktık. Çocuklarımızın görkemli mirasımız karşısındaki merakı ve mutluluğu görülmeye değerdi. Gezi esnasında çocuklarımıza çeşitli ikramlarda bulunuldu. Program Dara Antik Kent ile başlayıp ardından Deyrulzafaran Manastırı'nı ziyaret ve Kasimiye Medresesi gezisi ile son buldu. Artuklu Belediyesi Yaz Okulları kapsamındaki Kültürel Gezi Programları devam edecek" denildi.
(MA-MP-Y)
07.08.2017 13:35:49 TSI
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