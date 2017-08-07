YEREL HABERLER / MARDİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Artuklu Belediyesinden gezi

Artuklu Belediyesinden gezi



(Fotoğraflı)



Murat Akgül

MARDİN (İHA) - Mardin'in Artuklu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün yürüttüğü Artuklu Yaz Okulları Projesi kapsamında öğrencileri gezdirdi.

Artuklu Belediyesinden yapılan açıklamada, "Yarının umudu olan çocuklarımızın gezerek, görerek, eğlenerek öğrenmesine katkıda bulunmak amacıyla Kültürel Gezi Programı düzenledi. Programa katılan çocuklarımızı evlerinden alarak Kültürel zenginliklerimiz ve büyülü tarihimizle tanıştırmak için yola çıktık. Çocuklarımızın görkemli mirasımız karşısındaki merakı ve mutluluğu görülmeye değerdi. Gezi esnasında çocuklarımıza çeşitli ikramlarda bulunuldu. Program Dara Antik Kent ile başlayıp ardından Deyrulzafaran Manastırı'nı ziyaret ve Kasimiye Medresesi gezisi ile son buldu. Artuklu Belediyesi Yaz Okulları kapsamındaki Kültürel Gezi Programları devam edecek" denildi.

(MA-MP-Y)



07.08.2017 13:35:49 TSI

NNNN

