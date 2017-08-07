YEREL HABERLER / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. "Stıhl Tımbersports Türkiye Şampiyonası" Park Afyon Alışveriş Merkezi'nde yapılacak

"Stıhl Tımbersports Türkiye Şampiyonası" Park Afyon Alışveriş Merkezi'nde yapılacak



(Fotoğraflı)



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Ece Türkiye tarafından yönetilen Park Afyon Alışveriş Merkezi, yine Afyon'da ilk kez ve sıra dışı bir etkinliğe daha imza atıyor.

Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgi ile izlenen yarışma, motorlu testere ve güç ürünleri markası bir firmanın ana sponsorluğunda, Ece Türkiye ve bir tarım firmasının desteği ile Afyon'da ilk kez düzenlenecek. 12 Ağustos Cumartesi günü Park Afyon AVM'de saat 17.30'da başlayacak olan şampiyonayı tüm Afyonlular ücretsiz olarak izleyebilecek. Şampiyonada, yarışmaların yanı sıra, müzik animasyon gösterileri de gerçekleştirilecek. Türkiye'nin dört bir yanından başvuru yaparak, eğitim almış ve yüzlerce adayın arasından elenerek belirlenen en iyi 10 sporcunun yarışacağı STIHL Timbersports Türkiye Şampiyonası sonucunda dereceye giren en iyi 4 sporcu, Türkiye'yi Norveç'te düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda temsil etme fırsatını yakalayacak.

Konu ile ilgili Park Afyon AVM'den yapılan yazılı açıklamada, "Güç, hız ve yeteneğin temsil edildiği, uluslararası kütük kesme yarışması olan STIHL Timbersports Türkiye Şampiyonasına, 12 Ağustos tarihinde tüm Afyonluları Park Afyon AVM'ye bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

(GC-



07.08.2017 13:54:26 TSI

NNNN

