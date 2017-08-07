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Denizi olmayan şehirden dünya şampiyonluğuna

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:04
Denizi olmayan şehirden dünya şampiyonluğuna
Denizi olmayan şehirden dünya şampiyonluğuna
- Alleben'den dünya şampiyonu çıktı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamilli milli sporcu Muhammet Emin Bay, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu'nun (CMAS) Rusya'nın Tomsk kentinde düzenlediği Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonasında 6 bin metre açık su yarışında Dünya Şampiyonu oldu.
Yarışın son anlarına kadar Rus ve Ukraynalı rakipleriyle kıyasıya bir mücadele veren altın çocuk Bay, ödül kürsüsünde guru dolu anlar yaşattı.
CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonasında 1500 ve 800 metre su üstü yarışlarında gümüş madalya uzanan performansıyla tüm Türkiye'ye büyük sevinç yaşatan Şehitkamilli sporcu Muhammet Emin Bay, şampiyonanın son gününde katıldığı 6 bin metre açık su yarışlarından büyük zafer elde ederek altın madalyanın sahibi oldu. 2016 yılında Fransa'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonasın açık su yarışları kategorisinde Dünya 3'lüğü elde eden yeşil- siyahlı sporcu Bay, şampiyonadan tam 1 yıl sonra Rusya'da aynı kategoride bu kez Dünya Şampiyonluğunu ilan etti. Bünyesinden birçok Türkiye, Avrupa şampiyonları çıkartan Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzu, Fransa'da elde edilen bu tarihi başarıyla ödül karnesine bir Dünya Şampiyonluğu eklemiş oldu. Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu Başkanlığının organizasyonunda 2 yıl üst üste genç erkekler kategorisinde takım halinde Türkiye Şampiyonu olan Şehitkamil Belediye Spor Kulübünde, milli sporcuların Dünya Şampiyonasında sergilediği performans, ülke sporuna kazandırılan madalyalar başarının tesadüf olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.
"Dünya şampiyonluğunun sporcularımıza örnek olmasını arzuluyoruz''
Dünya Şampiyonasını 1 altın, 2 gümüş madalya ile tamamlayarak tarihi bir başarı elde eden Şehitkamilli mili sporcunun başarısının tüm sporculara örnek olmasını arzu ettiklerini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Rusya'da elde edilen gurur dolu başarı tablosunun ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
"Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu'nun (CMAS) Rusya'nın Tomsk kentinde düzenlediği Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonasında, Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu Genç Milli Takım Kadrosunda Şehitkamilli 4 sporcu ve 1 milli antrenör yer aldı. Bu mecralarda yer almak uzun ve meşakkatli emeklerin sonucu. Gençler kategorisinde ekiplerimiz 2 yıl üst üste Türkiye rekorlarıyla Türkiye Şampiyonlukları elde ettiler. Bu başarıların sonunda milli sporcularımız Dünya Şampiyonasında ülkemizi layıkıyla temsil ettiler. Sporcumuz Muhammet Emin Bay, 2 gümüş madalyanın ardından 6 bin metre açık su yarışında Dünya Şampiyonu olarak ayrıldı. Gazi Şehrimiz için değer taşıyan bu başarıda emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum. Sporcumuzun bir yıl boyunca sabahın çok erken saatlerinde ve akademik eğitimini aksatmayacak şekilde geceleri Alleben Yüzme Havuzunda hocalarımızla yoğun tempoda antrenmanlar yaptığını biliyoruz. Ümit ediyorum ki bu şampiyonluk tüm sporcularımıza örnek olur. Çok çalışınca, emek verince, inanınca bu tip başarılar hayal olmaktan çıkıyor ve gerçekleştirilebilir bir hal alıyor. Şampiyon sporcumuzun da başarısı bunun en güzel örneği. Milli sporcularımız yurda dönüyorlar, en kısa zamanda kendileriyle bir araya gelerek başarılarını kutlayacağız. Dünya Şampiyonluğu ülke sporumuza ve Türkiye Su Altı Sporları camiasına hayırlı olsun."
(OE-Y)

07.08.2017 14:07:34 TSI
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