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DAP İdare Başkanı Demir: "Üreten çiftçinin yanındayız"



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, Erzurum'un Karaçoban ilçesinde muhtarların yer aldığı bir toplantıya katıldı.

Karaçoban Kaymakamı ve kayyum atanması dolayısıyla Belediye Başkan Vekilliği görevini birlikte yürüten Muhsin Duran Kalkan'ın daveti üzerine, İzleme ve Değerlendirme Koordinatörü Ömer Faruk Karyağdı'yla birlikte Karaçoban'a giden DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, toplantı öncesi Kaymakam Kalkan'la makamında görüştü. Görüşmede, Kaymakam Kalkan'a DAP İdaresi'nin çalışmaları ve idarece desteklenen projeler hakkında bilgi alış verişinde bulunan Başkan Demir, DAP İdaresi'nin bölge illerinde desteklediği Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Programı, hayvancılık altyapısının iyileştirilmesi ve kültürel projeler hakkında bilgi verdi.

"Karaçoban meyvecilikte öne çıkacak bir ilçemiz"

Kaymakam Kalkan'ın, burada bulunan su kaynaklarının tarımsal üretim ve meyvecilikte kullanılması isteğine, Başkan Demir, "Karaçoban, üretimde ayçiçeği, fasulye ve meyvecilikle öne çıkacak bir ilçemiz. Bu verimli toprakları suyla buluşturduğumuz zaman verimlilik kat be kat artacaktır. Su hayattır, medeniyettir. Suyun olmadığı bir tarımsal üretimin başarısından söz etmek mümkün değil. Yalnız, bu kaynakların incelenmesi lazım. Görevlendireceğimiz ekip burada bir çalışma yapacak" dedi.

Daha sonra, Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen toplantıya Kaymakam Muhsin Duran Kalkan'la birlikte katılan Başkan Demir, burada muhtarların üretimle ilgili sorunlarını dinledi ve onlara meyvecilikle ilgili tavsiyelerde bulundu. Başkan Demir, "Topyekûn kalkınmayı ancak var olan potansiyeli harekete geçirerek, üreterek sağlayabiliriz" dedi.

Toplantıya, muhtarların yanı sıra, İlçe Tarım Müdürlüğü'nden yetkililer, Karaçoban Belediye eski Başkanı Sedat Gümüş ile AK Parti Karaçoban İlçe Başkanı Ramazan Ersoy katıldı.

Toplantı sonrası, Karaçoban eski Belediye Başkanı Sedat Gümüş'ün 260 dönüm alanda ekimini yaptığı, çerezlik ayçiçeği tarlasını da gezen Başkan Demir, DAP İdaresi'nin üreten çiftçinin hep yanında olacağını söyledi.

Karaçoban'ın ardından Hınıs'a giden Başkan Demir, İdaremiz tarafından desteklenen ve yapımı tamamlanan Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hınıs Canlı Hayvan Pazarını ve kesimhaneyi gezdi. İlçe Kaymakamı Bülent Ay'ı da makamında ziyaret eden Başkan Demir, Hınıs'ta desteklenen projeler hakkında Kaymakam Ay'la bir süre sohbet etti.

(ERZ-ÖB-Y)



07.08.2017 14:17:02 TSI

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