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Gaziantep protokolü Milli Mücadele Müzesini gezdi



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Abdulkadir Yüksel ve Canan Candemir Çelik'e Milli Mücadele Müzesini gezdirdi.

Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan ve henüz açılış yapılmayan Milli Mücadele Müzesinde, Kurtuluş Savaşında Gaziantep halkının düşmana karşı vermiş olduğu mücadelenin yansımaları canlandırılıyor. Müzeyi gezen Gaziantep Milletvekilleri Abdulkadir Yüksel ve Canan Candemir Çelik Gazianteplilerin hizmetine sunulacak olan müzeye hayran kaldılar.

''Geçmişin yansıması''

AK Parti Gaziantep Milletvekilli Canan Candemir Çelik, Kurtuluş Savaşında yaşananların gelecek nesillere aktarılması anlamında yapılan müzenin önemli olduğunu belirterek, "Kurtuluş Savaşı sürecimizde Gaziantep'te çok derin hatıralarımız var. Özellikle 15 Temmuz 2016'yı yaşadıktan sonra bu ülkenin insanlarının özgürlüğüne ve hürriyetine ne kadar düşkün olduğunu bir kez daha gördük. Kurtuluş Savaşında da Gazi şehrimiz bu mücadeleyi en iyi şekilde vermişti. Ancak, bu ruhu yansıtabilmek ve gelecek nesillere aktarabilmek için Şahinbey Belediyemizin böyle bir çalışmayı yapması çok anlamlı ve çok önemli. Gelecek nesillerimizin buradaki konsepti mutlaka ziyaret etmesi ve yaşaması lazım. Biz geçmişimizi ne kadar iyi bilirsek geleceğimize de o kadar sağlam adımlarla ilerleriz. İşte bu köprünün kurulması için bu çalışma çok önemli ve değerli. Ben bu çalışmada emeği geçen herkese ve Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na çok teşekkür ediyorum" dedi.

''İstiklalin ve İstiklalin şehri''

AK Parti Gaziantep Milletvekilli Abdulkadir Yüksel, Gazianteplilerin ve Gaziantep'e gelen herkesin Milli Mücadele Müzesi'ni mutlaka gezmesi gerektiğine dikkati çekerek "Burayı iki yıl önce değerli başkanımla birlikte gezmiştik. Yapılan çalışmalar sonrasında tarih gün yüzüne çıkarılmış, kasteller bir ruha büründürülmüş, Milli Mücadele ve Çanakkale Ruhunun yanı sıra yakın dönemde yaşadığımız 15 Temmuz ruhunun en iyi şekilde burada canlandırıldığını görüyorum. Her zaman Gaziantep istiklalin ve istikbalin şehridir diyoruz. Bu nedenle bu mekanın oluşturulması çok önemli. Ben Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nu ve emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

''Bu cennet vatan kolay kazanılmadı''

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, geçmişteki mücadelenin anlatılmasıyla gelecek nesillerin vatanına daha iyi sahip çıkacağını belirterek, "Bakanlarımıza ve Milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Bu, bir ekip çalışması. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Bakanlarımız, Milletvekillerimiz, Gaziantep'teki belediye başkanlarımız, başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz ve en alttaki çalışanımıza kadar, hepsi büyük bir fedakarlıkla çalışıyor. Şahinbey Belediyesi olarak amacımız Gaziantep'imizin tarihi dokusunu gün yüzüne çıkararak şehrimizi güzelleştirmek ve geçmişle günümüz arasında bir bağ kurarak, çocuklarımıza bu cennet vatanın nasıl kazanıldığını en iyi şekilde göstermek istiyoruz. Çanakkale 'Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına' projemiz ve Milli Mücadele Müzemiz bu işin bir parçası. Şehrimizi ve ecdadımızı daha iyi tanıdıkça bu vatana ve millete daha iyi sahip çıkacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

(OE-Y)



07.08.2017 14:20:12 TSI

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