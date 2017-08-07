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Özpınar; "AK Parti Karaman İl Başkanlığı için göreve hazırım"



(Fotoğraflı)



Mehmet Dağlı

KARAMAN (İHA) - Karaman Belediyesi Eski Meclis Üyesi Naim Özpınar, AK Parti Karaman İl Başkanlığı için göreve hazır olduğunu açıkladı.

Siyasi hayatına Refah Partisi il yönetiminde görev alarak başladığını belirten Naim Özpınar, "2009 yılında AK Parti'den Karaman Belediyesi Meclis Üyesi oldum ve beş yıl bu görevi ifa ettim. Bu süreçte Karaman Belediyesi'ne ait Ongun A.Ş. ve Organize Sanayi Bölgesi Yönetiminde ve Mütevellisinde görevlerde bulundu. 2015 yılında AK Parti Karaman İl Başkanlığı için aday oldum. Türkiye'nin ve bölgenin içinde bulunduğu şartları da göz önüne alarak, tavizsiz bir çalışma azmi ve liyakatli, temsil kabiliyeti çok yüksek, toparlayıcı ve yapıcı bir gurup arkadaşımla birlikte hizmet için hazırlandık ve yola koyulduk. Ekibimiz ve kadromuz tüm güçlükleri aşacak ve tüm görevleri başaracak donamım ve tecrübeye sahiptir" dedi.

(MD-AH-Y)



07.08.2017 14:41:59 TSI

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