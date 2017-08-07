YEREL HABERLER / BİTLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 26. Ahlat Kültür Buluşması etkinlikleri belirlendi

26. Ahlat Kültür Buluşması etkinlikleri belirlendi



(Fotoğraflı)



Serdar Adıyaman

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde geleneksel hale getirilen ve 22, 23, 24 ve 25 Ağustos tarihleri arasında yapılacak 26. Ahlat Avrasya Kültür Buluşması'nın programı belirlendi.

Ahlat Kaymakamlığı toplantı salonunda Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu ve Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban başkanlığında düzenlenen toplantıyla birlikte 26. Ahlat Avrasya Kültür Buluşması'nın 4 günlük programı belirlendi. 22 Ağustos Salı günü saat 21.00'da hükümet konağı önünden limana kadar mehteran eşliğinde kortej yürüyüşü ile başlayacak ilk günkü program, havai fişek gösteri ve fener uçurulmasıyla sona erecek.

Kültür buluşmasının ikinci günü ise sabah saat 09.00'da çelenklerin sunulmasıyla başlayacak, Havai Baba Sanat Sokağına kadar mehteran takımı eşliğinde yürüyüşle devam edecek. Buradaki programda çini, el sanatları, Ahlat taşı, el işlemeciliği, ahşap oymacılığı ve Ahlat tapu kayıtları sergisi açılışı yapılacak. Daha sonra saat 14.00'da Nemrut Kalderasında yamaç paraşütü ve ardından Ahlat şehir limanında paramotor gösterileri yapılacak.

Çarşamba günkü program ise, futbol turnuvasının final maçıyla sona erecek. 24 Ağustos Perşembe günü Yukarı Çarşı Meydanı'nda 09.30'da Kültür Irkı Buzağı Yarışması ile başlayacak olan program, daha sonra Çarho Mesire Alanı'nda düzenlenecek olan yöresel yemek yarışı, karakucak güreş müsabakaları, at yarışları ve cirit gösterisi ile devam edecek. Daha sonra Yukarı Çarşı Meydanı'nda düzenlenecek olan etkinliklerle Ahlat konulu şiir yarışmasında dereceye girenlerin şiirleri dinlenilerek ödülleri takdim edilecek. Program, Ahlat korosu müzik dinletisi ve aşıklar konseriyle sona erecek.

25 Ağustos Cuma günkü program ise, sabah saat 09.00'da Ahlat şehir limanı ve iskelesinde düzenlenecek olan su sporları yarışmasıyla başlayacak. Daha sonra Van Gölü tekne gezisi yapılacak. Ardından Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde bir panel düzenlenecek. Daha sonra tarihi alanlar gezilecek ve düzenlenecek olan müzik eğlence ve havai fişek gösterileri ile sona erecek.

(SAD-MSA-Y)



07.08.2017 14:58:36 TSI

NNNN

