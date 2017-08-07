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Elazığ'da "Genç Çiftçi Desteklenmesi" projesi



(Fotoğraflı)



Yunus Özhanlı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da "Genç Çiftçi Desteklenmesi" projesi kapsamında 7 çiftçiye daha 259 Akkaraman ırkı koyun hibe edildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 2016 yılında başlattığı Genç Çiftçi Desteklenmesi Projesi devam ediyor. Elazığ'da proje kapsamında şuana kadar 226 çiftçiye, hayvancılık ve bitkisel üretim projelerinde hibe desteği verildi. Son olarak 7 çiftçiye de 259 tane Akkaraman ırkı koyun dağıtımı yapıldı.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı İsmail Gürbüz," Projeden büyükbaş hayvanların dağıtımı geçen haftalarda yapıldı ve küçükbaş hayvanların dağıtımının yapılması ile birlikte 2017 yılı projelerinin büyük bir kısmı başarı ile tamamlandı"dedi.

Dağıtım törenine İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı İsmail Gürbüz, şube müdürleri ve çiftçiler katıldı.

(YÖ-HİV-Y)



07.08.2017 15:00:08 TSI

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