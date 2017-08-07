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Buharkent'in ilk mesire alanı tanıtıldı



(Fotoğraflı)



Ali Soydemir

AYDIN (İHA) - Aydın'da mesire alanı olmayan tek ilçe olan Buharkent, ilin en güzel mesire alanlarından birisine sahip oldu.

Buharkent'e yaklaşık 15 Kilometre mesafede 800 rakımda bulunan ve asırlık çınar ağaçları ile dolu 19 dönüm arazide kurulan Gelenbe Mesire Alanı, kahvaltılı basın toplantısında tanıtıldı. Tanıtım toplantısına AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz, Karacasu Kaymakamı, Buharkent Kaymakam Vekili Sinem Güher Büyüknalçacı, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Gelenbe Muhtarı Osman Çetinbağ, AK Parti Buharkent İlçe Başkanı Güven Saylık, Belediye Meclis Üyeleri, Aydın'da görev yapan yerel ve yaygın basın çalışanları katıldı.



Gelenbe Mesire Alanı Projesinin yaklaşık 3 yıl önce gündeme geldiğini ifade eden Başkan Mehmet Erol, "Aydın'ın mesire alanı olmayan tek ilçesi Buharkent idi. Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Prof.Dr.Veysel Eroğlu'nun yaklaşık 3 yıl önce Buharkent ziyaretinde Gelenbe Muhtarımız Osman Çetinbağ'ın talebi üzerine söz vermişti. Şimdi ise bu verilen sözün hayata geçişini hep birlikte görmekteyiz. DSİ, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Buharkent Belediyesinin ortak projesi olan B sınıfı mesire alanı olan Gelenbe Mesire Alanı toplamda 2 milyon 500 bin TL'ye maloldu. Belediye olarak biz bu alanı 49 yıllığına devletten kiraladık. İhale ile de 5 yıllığına özel bir işletmeye kiraya verdik. Yapım şekli ve bulunduğu konum itibariyle Aydın'ın en modern mesire alanı haline geldi. İleriki günlerde şelale ve diğer eklemelerle birlikte bölgenin en güzel mesire alanı olacak. Burada ahşap köşkler, şadırvanlar, piknik alanları, hamaklar, çocuk oyun alanları, at binim alanları, çeşitli kanatlı hayvanlar, restoran, tuvaletler, dinlenme alanları, salıncaklar ve daha birçok özelliği ile örnek bir mesire alanı oldu. 800 rakımdaki bu mesire alanı Buharkent ilçe merkezine oranla 10-12 derece daha düşük ısıya sahip olduğu için halkımızın ve çevre ilçelerden vatandaşlarımızın yazları tercih edeceği bir mekan oldu. Daha büyük bütçeli belediyelerin yapamadığını Aydın'ın en küçük ilçesi Buharkent başardı" dedi.

Milletvekili Öz'de, mesire alanının Buharkent'te bir marka olacağını ifade ederek, "Aydın'ın yayla turizminde de söz sahibi olması için önemli mekanlardan birisi olarak gördüğümüz Gelenbe Mesire Alanının başta Buharkent Halkı olmak üzere tüm Aydın Halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Belediye Başkanımızın çabalarını takdirle karşılıyorum. Şirin ilçemiz için güzel projeler üretiyor. Biz de destek veriyoruz" dedi.

Toplantının ardından Milletvekili Öz ve Başkan Erol, mesire alanındaki atla bir süre gezerek basın mensuplarına poz verdiler.

(AS-MB-Y)



07.08.2017 15:02:08 TSI

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