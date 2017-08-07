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AK Partili Çelik yeniden Partinin Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığına atandı

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:18
AK Partili Çelik yeniden Partinin Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığına atandı
AK Partili Çelik yeniden Partinin Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığına atandı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - AK Parti'nin en genç Milletvekili Antalyalı Sena Nur Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı olarak atandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Dış İşleri Komisyonu Sözcüsü, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi (AGITPA) Türk Grubu Başkan Vekili, Türkiye-İngiltere Parlamentolar arası Dostluk Grubu Saymanı olarak görev yapan genç milletvekili ayrıca AGITPA Göç Komisyonu Başkan Vekili ve AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı görevlerini yürütüyordu.
Sena Nur Çelik, özellikle 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimi sonrasında FETÖ'nün yurtdışı operasyonlarına yönelik yürütülen parlamenter diplomasi faaliyetlerinde etkin rol almıştı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehdi Eker'in teklifi ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip erdoğan tarafından tekrar AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı olarak atanan Sena Nur Çelik'in FETÖ'nün yurtdışı operasyonları ile mücadele, dış politika, ülke tanıtımı, uluslararası yatırımların arttırılması ve mülteci krizi konularında çalışmalarını sürdüreceği ifade bildirildi.

07.08.2017 15:20:59 TSI
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