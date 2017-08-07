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Mezarlıklarda hummalı çalışma



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesinin il genelinde mezarlıklarda başlattığı çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Gölmarmara'nın Kayapınar Mahallesi mezarlığında bakım çalışmalarını devam ettirirken, Saruhanlı'nın Koldere Mahallesinde de doluluk sebebiyle artık defin yapılamaz duruma gelen mevcut mezarlığın yerine yapımı devam eden mezarlıkta sona gelindi.



Kayapınar Mezarlığı yenileniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesinin il genelindeki mezarlıklarda başlattığı yenileme çalışmaları, Gölmarmara ilçesine bağlı Kayapınar Mahalle mezarlığı ile devam ediyor. Mezarlık girişindeki otların temizlenmesinin ardından Kayapınar Mezarlığı'nın çevre duvarlarının yapımı da başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hız kesmiyor. İl genelindeki mezarlıkların fiziki durumlarının iyileştirilmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olan ekipler, Gölmarmara'da da bu çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İlçe merkezindeki mezarlığın duvarlarının yapılmasının ardından çalışmasına ilçeye bağlı Kayapınar Mahallesi ile devam eden Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, ilk olarak mezarlıktaki otların temizlemesini gerçekleştirdi.

Mezarlıktaki otların temizlenmesinin ardından Kayapınar Mezarlığı'nın çevre güvenlik duvarının yapımına başlandı. Çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi Gölmarmara Koordinatörü Ahmet Cülen de yerinde inceledi. İl genelinde mezarlıkların koşullarının iyileştirilmesi noktasında Manisa Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını hassasiyetle sürdürdüğünü belirten Cülen, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda Kayapınar Mahallemizin mezarlığının çevre duvarlarının yapımı başladı. Kısa sürede bu çalışmalar tamamlanacak ve mahalle mezarlığımız yeni bir görünüm kazanacak. Başkanımız Cengiz Ergün'e ve Mezarlıklar Dairesi Başkanlığımıza Gölmarmaralılar adına teşekkür ediyorum" dedi.



Koldere'ye büyükşehirden yeni mezarlık

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Saruhanlı'nın Koldere Mahallesinde doluluk sebebiyle artık defin yapılamaz duruma gelen mevcut mezarlığın yerine yapımı devam eden mezarlıkta sona gelindi.

Mevcut mezarlığın karşı tarafına yapılan ve son aşamaya gelinen mezarlıktaki çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir yerinde inceledi. İncelemeler sırasında Koldere Mahalle Muhtarı İbrahim Durbay da hazır bulundu.

Çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen, korkulukları ve duvarları tamamlanan mezarlık hakkında bilgi veren Genç, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla geçen ay 30 dönüme yakın bir alanda 800 metrelik bahçe duvarı inşasını tamamladık. Buraya iki adet kapı yapılacak. Sonrasında ise ada pafta çalışmaları yapılacak. Araları ise parke taşları ile kaplanacak. MASKİ ekiplerimiz de daha sonra yağmur drenaj çalışmalarını yaparak Koldere'ye yeni bir mezarlık kazandırmış olacağız" dedi. Vatandaşların yakınlarının defin işlerini daha bakımlı ve güzel bir yerde yapacaklarını ifade eden Genç, Koldere mahalle halkına hayırlı olsun dileklerini ileterek, yatırımların devamının yapılacağını kaydetti.

Koldere Mahalle Muhtarı İbrahim Durbay ise eski mezarlıkta yer kalmadığını hatırlatarak, yeni mezarlıkta peyzaj çalışmalarının en kısa zamanda bitirileceğini öğrendiğini söyledi. Durbay, yapılan çalışmalardan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve yetkililere teşekkürlerini iletti.

(SC-Y)



07.08.2017 15:32:19 TSI

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