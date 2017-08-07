YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Demirtaş: "Dezavantajlı kesimlere karşı duyarlılık içinde hareket ediyoruz"

Vali Demirtaş: "Dezavantajlı kesimlere karşı duyarlılık içinde hareket ediyoruz"



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, toplumun dezavantajlı kesimlerine karşı daima duyarlılık ve sorumluluk içinde hareket etmeye büyük önem verdiklerini söyledi

Vali Demirtaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı kurum ve kuruluşlara yönelik ziyaretleri kapsamında incelemelerde bulunarak, dezavantajlı kesimlerin ve yardıma muhtaçların daima yanında olacaklarını ifade etti.

Vali Demirtaş, Yüreğir Sosyal Hizmet Merkezi ile başladığı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı kurum ve kuruluşlara yönelik inceleme ziyaretlerini, Eski Adliye Binası arkasında bulunan Eski Askeri Satın Alma Birimi binası, Mehmet Şükrü Tülay Çocuk Destek Merkezi, Oğuz Kağan Köksal Çocuk Destek Merkezi, Rotary Yedipınar Engelli Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, Adana Çocuk Destek Merkezi, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi ve Seyhan Çocuk Evleri Sitesi ile sürdürdü.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeynel Abidin Koç'un da hazır bulunduğu ziyaret ve incelemeleri sarısında, kuruma bağlı birimlerce verilen hizmetler hakkında ayrıntılı bilgiler alan Vali Mahmut Demirtaş, birimlerin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Hizmet Binası'nı ziyaret etti.



Sosyal hizmetlerde "duyarlılık ve sorumluluk duygusu" çok önemli

İl Müdürlüğü binasını ziyareti sırasında ve kurumca verilen "Sosyal Yardımlar, Engelli Evde bakım, Aile ve Toplum Hizmetleri, Şehit Yakınları ve Gazi İşlemleri, Evlat Edinme, Koruyucu Aile, Kadın, Çocuk, Engelli ve Yaşlılara Yönelik Hizmetler" hakkında, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeynel Abidin Koç'tan bilgiler alan Vali Demirtaş, toplumun dezavantajlı kesimlerine karşı daima duyarlılık ve sorumluluk içinde hareket etmeye büyük önem verdiklerini söyledi ve kurum çalışanlarına teşekkür etti.

İncelemeleri sırasında sosyal hizmetler konusunun önemine vurgu yapan Vali Demirtaş, vatandaşlara sosyal destek hizmeti verilirken yaşanan aksaklıkların ve sıkıntıların kendisine derhal bildirilmesini istedi.



Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde inceleme

Vali Mahmut Demirtaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı kurum ve kuruluşlarına yönelik inceleme gezilerinin ardından, Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde brifing aldı.

Hastane Başhekimi Sinan Özler, Vali Demirtaş'a verdiği brifingde "Hastalara yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleri ile kurumun idari yapısı, poliklinikler, doktor ve personel sayısı, araç ve gereç durumu ile tıbbi hizmetler" konularında ayrıntılı bilgiler verdi.

Vali Demirtaş, brifingin ardından, Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi ve diğer görevliler ile birlikte hastanenin Acil, Psikiyatri, Dahiliye, AMATEM, Çocuk ve Ergen Psikiyatri, Çocuk ve Ergen, Engelli, Nöroloji, Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji, Sigara Bıraktırma Polikliniklerinde incelemelerde bulunarak, hastane yöneticilerinden bilgi aldı.

Vali Demirtaş tedavi gören hastalara şifa diledi ve hastane yöneticilerine verdikleri sağlık hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.



"Saniye-Hüsamettin Özaltın Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu

Vali Mahmut Demirtaş, Seyhan Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hayati Koca ve 2016 yılı Şubat ayında imzalanan protokol ile 2 milyon TL tutarında nakit bağışında bulunan hayırsever Saniye Özaltın ile birlikte, Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'ndeki, mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait arsanın üzerinde bulunan Mithatpaşa Ortaokulu bahçesinde, 28 derslikli olarak yapılan okul inşaatında incelemelerde bulundu.

İnceleme gezisi sırasında, Adana'nın okul ve derslik açığını gidermek, eğitim ve öğretim başarısındaki çıtayı en üst seviyeye taşımak azmi ve hedefinde olduklarını kaydeden Vali Demirtaş, hayırsever vatandaşların eğitime yönelik katkılarının bu yöndeki çabalarına önemli bir katkı ve destek teşkil ettiğini belirtti.

Yüklenici firma yetkililerinden, tamamlanma aşamasına gelen okulun yeni eğitim ve öğretim yılında hizmet vermesi için eksikliklerin tamamlanması konusunda gerekli duyarlılığı göstermelerini isteyen Vali Mahmut Demirtaş, inceleme gezisine kızı ve damadı ile birlikte gelen hayırsever Saniye Özaltın'ın şahsında, eğitim ve öğretime destek veren tüm hayırsever vatandaşlar ile kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

(ELF-Y)



07.08.2017 15:38:31 TSI

NNNN

